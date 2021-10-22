Белый дом прокомментировал смертельный инцидент с Болдуином

Администрация США прокомментировала смертельный инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера на съемках вестерна "Ржавчина", сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала произошедшее на съемках трагедией и выразила соболезнования близким жертв.

"Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями жертв", - подчеркнула она на брифинге.

Ранее Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках. Он заявил, что сотрудничает с полицейским расследованием, чтобы установить обстоятельства, а также поддерживает связь с семьей погибшего режиссера. "У меня нет слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль", - отметил Болдуин.

В ходе съемок одного из эпизодов "Ржавчины" 22 октября Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Осколки пули ранили режиссера ленты Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице. Правоохранители пока не выдвинули в отношении Болдуина обвинения.