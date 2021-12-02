Лидер группы «Земляне» подал в суд на Игоря Крутого

Несколько лет в шоу-бизнесе идет тихая война между Владимиром Киселевым и Игорем Крутым, которые критикуют творчество и бизнес-проекты друг друга. Теперь они будут решать проблемы в суде.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, 69-летний лидер "Землян" и владелец холдинга "Русская медиа-группа" хочет защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Они вспомнили давний конфликт, который произошел на фестивале "Новая волна" в 2019 году. Тогда бизнесмен устроил фестиваль "Русского радио" и пригласил туда артистов, ранее выступавших на популярном музыкальном конкурсе.

Крутой на пресс-конференции поднял вопрос ребром и заявил, что ему не понравилась эта ситуация. Он критиковал работу Киселева, а также его семью. Два года медиамагнат молчал, но сейчас решил разрешить спор в правовом поле.