Певица МакSим рассказала о жизни на вокзале

Российская поп-певица МакSим рассказала, что после переезда в Москву она в течение недели жила на Казанском вокзале. Подробностями она поделилась в разговоре с изданием "Москвич Mag", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка переехала в Москву из Казани, так как поступила в столице в университет. Отец МакSим привез ее к своей сестре в город Дмитров, однако вскоре будущая певица сама уехала в Москву. "В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю, пока на перроне не встретила знакомую девочку. Она предложила снимать комнату вместе", - рассказала артистка.

По словам певицы, вместе со знакомой она поселилась в квартире в районе станции метро "Новые Черемушки". Позже МакSим переехала в "Царицыно" в жилье с дырами и без ставней. После того, как ее директор увидел состояние квартиры, то посоветовал певице купить "более серьезное жилье". Вскоре артистка приобрела квартиру с большими окнами.

В январе 2022 года стало известно, что элитную квартиру певицы в Москве приобрел для нее ее бывший возлюбленный, предприниматель Антон Петров. По предположениям, жилье площадью 500 квадратных метров обошлось ему в 200 миллионов рублей.