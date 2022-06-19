Режиссер Гай Ричи создаст киноверсию мультфильма «Геркулес»

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", создаст киноверсию мультфильма "Геркулес" для студии Disney. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Над новым фильмом будет работать продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, которая создала "Мстителей: Финал". Авторство первого сценария принадлежит Дэйву Каллахэму ("Шан-Чи и легенда десяти колец"), текст будут дорабатывать другие авторы.

В настоящее время AGBO ищет сценаристов для "Геркулеса". Им предстоит адаптировать мультфильм 1997 года режиссеров Рон Клементс и Джон Маскер.

Саундтреки для "Геркулеса" написал Алан Менкен, работавший также над "Русалочкой", "Красавицей и чудовищем", "Покахонтас" и "Алладином".