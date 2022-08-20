Анна Нетребко опубликовала фото в купальнике

50-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в соцсетях фото, на котором она в купальнике из пайеток золотистого цвета. Артистка позировала на берегу Эгейского моря, где отдыхает с семьей, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Хочешь быть золотой девушкой, будь ею и никого не спрашивай", - написала исполнительница.

Фанаты знаменитости восхитились ее фигурой и оставили много комментариев под постом: "Богиня", "Вы так прекрасно выглядите", "Шикарная женщина", "Потрясающая", "Фантастически выглядите", "Вот это красавица", "Роскошная фигура".