Испанский Netflix переименовал принца Гарри

Испанское подразделение стримингового сервиса Netflix переименовало в Энрике британского принца Гарри, снявшегося со своей супругой, актрисой Меган Маркл, в документальном фильме "Гарри и Меган". В испанском переводе название картины звучит как Enrique y Meghan, сообщает meaww.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На особенность наименования фильма обратила внимание пользовательница социальной сети TikTok по имени София (@sofi4.gr). "В Испании перевели имя Гарри", - подписала она ролик, в котором показала экран устройства, на котором смотрела сериал.

Особенности перевода связаны с тем, что имя Генри (Генрих), данное принцу при рождении, на испанском звучит как Энрике. Устоявшуюся уменьшительную форму "Гарри" испанские локализаторы учитывать не стали.