Названа актриса, которая должна была получить роль Барби

Американская актриса Энн Хэтэуэй в подкасте Happy Sad Confused рассказала, что могла исполнить главную роль в фильме "Барби" вместо Марго Робби.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова передает ScreenRant.

Артистка поведала, что ее рассматривали на роль куклы в 2017 году, когда режиссером картины должна была выступить Алетия Джонс. Однако позже проектом занялась студия Warner Bros. в сотрудничестве с режиссером Гретой Гервиг, которые утвердили на роль австралийскую актрису Марго Робби.

В ходе подкаста Хэтэуэй призналась, что новая версия "Барби" ей понравилась, а также подчеркнула, что вряд ли кто-нибудь мог сыграть роль Барби лучше, чем Робби.

"Марго просто великолепна - и точка. То, что она делает как творческая личность и продюсер, невероятно волнующе и вдохновляюще для меня. Я очень рада за нее и за фильм", - призналась артистка.

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