Скончался известный британский актер

Британский актер Том Уилкинсон, дважды номинированный на премию "Оскар" за роли в фильмах "В спальне" и "Майкл Клейтон", скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой телеканал "Sky News".

Том Уилкинсон стал всемирно известным после съемок в драме "Влюбленный Шекспир" (1998) и боевике "Бэтмен: Начало" (2005).

Актер родился в Лидсе на севере Англии в 1948 году и часть детства провел в Канаде. Свою актерскую карьеру начал в 1970-е годы, его первая крупная работа - в политическом сериале "Первый среди равных" (1986).

В 2005 году актер был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за заслуги перед развитием драматического искусства.

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