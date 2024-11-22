Американская актриса Анджелина Джоли сделала редкое заявление о материнстве. Новое интервью 49-летней звезды цитирует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом фильме "Мария" обладательница премии "Оскар" играет Марию Каллас - одну из самых влиятельных оперных певиц XX века. Когда Джоли спросили, есть ли в ее жизни что-нибудь, что могло бы сравниться с любовью Каллас к пению, актриса напомнила о своем материнстве.

"Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Другие вещи не важны", - заявила она.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и актера Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.