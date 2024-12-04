https://news.day.az/showbiz/1712723.html 63-летняя Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel Голливудская актриса Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 63-летняя Джулианна Мур предстала на обложке в кружевном бюстгальтере, который дополнила расстегнутым темно-коричневым жакетом из кожи и брюками в тон.
63-летняя Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel
Голливудская актриса Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
63-летняя Джулианна Мур предстала на обложке в кружевном бюстгальтере, который дополнила расстегнутым темно-коричневым жакетом из кожи и брюками в тон. Образ актрисы завершили колье и массивные серьги. Визажисты сделали знаменитости макияж в розовых тонах, а стилисты уложили волосы. Автором съемки выступил фотограф Дэвид Ромер.
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