63-летняя Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel

Голливудская актриса Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

63-летняя Джулианна Мур предстала на обложке в кружевном бюстгальтере, который дополнила расстегнутым темно-коричневым жакетом из кожи и брюками в тон. Образ актрисы завершили колье и массивные серьги. Визажисты сделали знаменитости макияж в розовых тонах, а стилисты уложили волосы. Автором съемки выступил фотограф Дэвид Ромер.