Новый фильм о Бэтмене заморозили

Производство фильма режиссера Андреса Мускетти о Бэтмене и Робине остановили из-за проблем со сценарием. Об этом сообщает портал Comic Book, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает источник, сценарий фильма так и не был согласован с новым главой киновселенной DC Джеймсом Ганном. А съемки не начнутся, пока он не будет удовлетворен финальной версией. Мускетти отметил, что за это время может успеть снять другой проект. Картина под рабочим названием The Brave and the Bold станет одним из первых в новой серии фильмов по комиксам.

Кроме того, издание уточняет, что фильм про Бэтмена и Робина выйдет не раньше второго "Бэтмена" Мэтта Ривза (не является частью обновленной вселенной DC Джеймса Ганна), релиз которого перенесли на октябрь 2027 года.