Михалков экстренно госпитализирован

79-летний режиссер Никита Михалков, один из столпов российского кинематографа, был экстренно госпитализирован из-за серьезных проблем с сердцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал SHOT, самочувствие народного артиста России резко ухудшилось в начале марта, когда у него внезапно подскочило давление.

Михалкова немедленно доставили в больницу, где врачам удалось стабилизировать его состояние. Однако обследование выявило у режиссера серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и артериальным давлением. Медики приняли решение отправить Никиту Сергеевича на амбулаторное лечение, выписав ему курс необходимых препаратов.

Никита Михалков - один из самых известных и влиятельных деятелей российской культуры. Он снял такие шедевры, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем" и многие другие. Фильмы Михалкова неоднократно удостаивались престижных наград, включая "Оскар" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля.