https://news.day.az/showbiz/1745278.html Натали Портман снялась для журнала Interview - ФОТО Американская актриса израильского происхождения Натали Портман снялась для журнала Interview, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 43-летняя знаменитость позировала на одном из кадров, стоя на коленях и держа у лица две столовые ложки.
Натали Портман снялась для журнала Interview - ФОТО
Американская актриса израильского происхождения Натали Портман снялась для журнала Interview, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
43-летняя знаменитость позировала на одном из кадров, стоя на коленях и держа у лица две столовые ложки. Ее запечатлели в белом боди в черную полоску бренда Dior, прозрачных черных колготках и туфлях в тон на высоких каблуках.
Кроме того, Портман примерила в рамках съемки удлиненный бежевый пиджак Hermes и обнажающий плечи корсетный топ Valentino в сочетании с джинсами, прозрачными перчатками и жемчужными бусами.
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