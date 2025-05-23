https://news.day.az/showbiz/1755030.html Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль Британская актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль. Как передает Day.Az, об этом сообщает People. 35-летняя звезда "Гарри Поттера" попала в объектив папарацци во время ужина в одном из ресторанов французского курорта. Знаменитость запечатлели в клетчатом платье длины макси и солнцезащитных очках.
Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль
Британская актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль.
Как передает Day.Az, об этом сообщает People.
35-летняя звезда "Гарри Поттера" попала в объектив папарацци во время ужина в одном из ресторанов французского курорта. Знаменитость запечатлели в клетчатом платье длины макси и солнцезащитных очках. Кроме того, ранее Уотсон подловили в аэропорту Ниццы: она была одета в черный твидовый жакет и белую юбку с цветочным принтом.
Известно, что в последний раз Уотсон выходила на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в 2013 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре