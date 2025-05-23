Британская актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

35-летняя звезда "Гарри Поттера" попала в объектив папарацци во время ужина в одном из ресторанов французского курорта. Знаменитость запечатлели в клетчатом платье длины макси и солнцезащитных очках. Кроме того, ранее Уотсон подловили в аэропорту Ниццы: она была одета в черный твидовый жакет и белую юбку с цветочным принтом.

Известно, что в последний раз Уотсон выходила на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в 2013 году.