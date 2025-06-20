Умер звезда сериала «Клон»

Звезда бразильского кино, актер Франциску Куоко ушел из жизни в 91 год. Информацию об этом подтвердила актриса Джованна Антонелли в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер ушел из жизни 19 июня в Сан-Паулу, Бразилия, рядом с ним были родные.

Артист запомнился российским зрителям по сериалу "Клон", где исполнил роль падре Матиолли, друга доктора Алибьери. "С уходом Франсиску Куоку телевидение потеряло красивую часть своей истории. Он был человеком, который сквозь десятилетия нес талант, элегантность и умел выразить все одним лишь взглядом - без лишних слов", - написала артистка.

Она также подчеркнула, что ее коллега был героем-любовником, драматическим актером и комиком. "Он был великим. И именно таким его будут помнить всегда - как одного из величайших", - добавила Антонелли.

Франциску Куоко также принимал участие в таких проектах, как "Тропиканка", "Новая жертва", "Шальные игры" и многие другие.