Селена Гомес вышла в свет в мерцающем платье после похудения

Певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в мерцающем платье после похудения.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Селена Гомес организовала презентацию своей парфюмерной линии Rare Beauty в Санта-Монике. Для мероприятия певица выбрала блестящее молочное платье-миди и босоножки на каблуках в тон. Поп-исполнительница добавила к образу серьги и кольца. Актрисе уложили волосы в гладкий высокий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и блеском для губ.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз".