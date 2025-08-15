Стал известен новый исполнитель роли Рэмбо

Стал известен исполнитель роли новой версии Джона Рэмбо - персонажа одноименного культового фильма. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летний Ноа Сентинео, звезда "Всем парням, которых я любила" и "Черного Адама", снимется в главной роли в картине о ранних годах Рэмбо во время войны во Вьетнаме. Поставит проект режиссер Ялмари Хеландер, а съемки стартуют в начале 2026 года в Таиланде. Также журналисты сообщили, что Сильвестр Сталлоне в проекте не участвует, но с ним советовались во время кастинга.

Культовый фильм "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году, принеся Сталлоне мировую славу. Последняя на данный момент картина франшизы под названием "Рэмбо: Последняя кровь" вышла в 2019 году. Сам Сильвестр когда-то признавался, что видел в роли нового Рэмбо Райана Гослинга.