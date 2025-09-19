https://news.day.az/showbiz/1781555.html Марго Робби о влюбленности в Роберта Паттинсона: «Была одержима» Актриса Марго Робби вспомнила, как в детстве была влюблена в актера Роберта Паттинсона. Как передает Day.Az, об этом сообщает Game Reactor. До 16 лет Марго Робби делила комнату с братом, но несмотря на это, ей удалось развесить вырезки из журналов с Робертом Паттинсоном, Крисом Хемсвортом и Колином Фарреллом на полстены.
Марго Робби о влюбленности в Роберта Паттинсона: «Была одержима»
Актриса Марго Робби вспомнила, как в детстве была влюблена в актера Роберта Паттинсона.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Game Reactor.
До 16 лет Марго Робби делила комнату с братом, но несмотря на это, ей удалось развесить вырезки из журналов с Робертом Паттинсоном, Крисом Хемсвортом и Колином Фарреллом на полстены. Актриса была влюблена в главного героя фильмов "Сумерки".
"Была одержима", - высказалась Робби.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре