Актриса Марго Робби вспомнила, как в детстве была влюблена в актера Роберта Паттинсона.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Game Reactor.

До 16 лет Марго Робби делила комнату с братом, но несмотря на это, ей удалось развесить вырезки из журналов с Робертом Паттинсоном, Крисом Хемсвортом и Колином Фарреллом на полстены. Актриса была влюблена в главного героя фильмов "Сумерки".

"Была одержима", - высказалась Робби.