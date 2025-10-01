Эти рок-группы возглавили рейтинг книжных бестселлеров

Издательство АСТ нонфикшн анонсировало запуск нового проекта - "Кладезь. Музыка", под которым объединятся все музыкальные книги издательства, занимающего лидирующую долю рынка в 32% по биографиям музыкантов.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе издательства.

В планах "Кладезь. Музыки" как отдельного издательского проекта - расширение музыкальной палитры: выпуск биографий в формате комиксов, охватывающих разные жанры - от метала и гранжа до поп-музыки, новых книг, которые рассказывают о ключевых фигурах мировой музыкальной индустрии, и даже мерча.

В пресс-службе АСТ рассказали, что рынок музыкальной литературы, несмотря на то, что ниша остается относительно узкой, показывает рекордный рост. Такой значительный рост стал возможен благодаря повышенному интересу к творчеству группы "Король и Шут" после выхода одноименного сериала.

"В 2025-2026 гг. аналитики прогнозируют расширение сегмента за счет отечественных и международных релизов - как в книжной индустрии, так и в кино: к выходу готовятся сериал "Сектор газа", полнометражный фильм о "Короле и Шуте", - сказано в пресс-релизе.

По итогам 2024 года в рейтинге самых продаваемых книг о музыкальных коллективах лидирующую позицию уверенно заняла группа "Король и Шут", сохранив свой статус фаворита, второе место досталось Nirvana, третье - культовому коллективу "Кино". На четвертом месте оказались британские рокеры Queen.

"Книги о музыке и музыкантах - это больше, чем увлечение: за каждой из них стоят личные истории успеха, культурные явления и огромная фанатская любовь. Когда количество и объем таких проектов в портфеле "Кладезя" перешагнули определенный рубеж, стало понятно, что направлению нужен собственный, узнаваемый бренд", - заявила шеф-редактор издательского проекта "Кладезь. Музыка" Мария Шебаршова.

До конца года издательский проект "Кладезь. Музыка" представит ряд громких новинок: выйдут биографии в комиксах о Nirvana и Майкле Джексоне от Ceka, подробный фан-бук о Stray Kids от Кэти Спринкел, авторизованная биография группы "Ария" от Дениса Ступникова, исследование феномена ABBA от Карла Магнуса Пальма, книга "ALL YOU NEED IS LOVE. The Beatles: устами очевидцев" от Питера Брауна и Стивена Геинса, а также первая биография группы Slade от Дерила Исли.