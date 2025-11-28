Умер первый Человек-паук

Кукловод и актер Дэнни Сигрен скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сигрен был кукловодом в телесериале "Улица Сезам" и сыграл первого Человека-паука на телеэкране - появился в роли этого персонажа в популярном детском шоу "Электрическая компания" с Ритой Морено и Морганом Фриманом в главных ролях.

Артист умер 10 ноября. Причина его смерти не называется.

"Его семье, друзьям и всему любимому им сообществу будет очень не хватать Дэнни", - написали члены семьи в некрологе.

Сигрен родился 15 ноября 1943 года в Миннеаполисе. В "Улице Сезам" Джима Хенсона он иногда изображал Большую птицу - не только в сериале, но и на живых мероприятиях и выступлениях в "Шоу Эда Салливана".

Артист также создавал кукол и исполнял роли кукольных персонажей в сериалах "Капитан Кенгуру", "Кто боится оперы" и "Мисс Пич", последний из которых принес ему дневную премию "Эмми".

В последние годы жизни Сигрен активно посещал фестивали поп-культуры и общался со своими взрослыми поклонниками.