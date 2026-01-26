https://news.day.az/showbiz/1811889.html

51-летняя Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями для глянца - ФОТО

Голливудская актриса Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы в Instagram. 51-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine. Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями.