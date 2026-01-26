51-летняя Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями для глянца

Голливудская актриса Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы в Instagram.

51-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine.

Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.