51-летняя Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями для глянца

51-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine.
Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.
