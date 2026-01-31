Маколей Калкин почтил память актрисы Кэтрин О'Хары

Американский актер Маколей Калкин, исполнивший роль Кевина в серии фильмов "Один дома", в своем аккаунте в Facebook почтил память актрисы Кэтрин О'Хары, исполнившей его экранную "мать", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мама. Я думал, у нас еще есть время.<...>. Мне хотелось сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал, но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Еще увидимся", - написал Калкин.

Наиболее запомнившейся ролью актрисы стала мама Кевина в дилогии "Один дома", а также жены обедневшего бизнесмена Мойры в сериале "Шиттс Крик".

О'Хара также являлась актрисой озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".

За более чем полвека в профессии она получила несколько премий "Эмми", снялась в десятках фильмов и сериалов, озвучила множество персонажей анимационных лент и стала одной из самых узнаваемых и характерных актрис своего поколения. Однако для большинства российских зрителей О'Хара навсегда осталась той самой мамой, забывшей сына Кевина дома перед Рождеством. Актрисы не стало 31 января.