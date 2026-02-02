Билли Айлиш на «Грэмми» спровоцировала слухи о помолвке

Певица Билли Айлиш спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, актером Натом Вулффом. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Билли Айлиш посетила церемонию вручения премии "Грэмми", которая состоялась 1 февраля в Лос-Анджелесе. На красной дорожке певица продемонстрировала на безымянном пальце кольцо, украшенное драгоценными камнями. В сети появились слухи, что поп-исполнительница выходит замуж за бойфренда. Однако сама знаменитость пока не комментировала предположение поклонников.

Слухи о романе Билли Айлиш и Ната Вулффа возникли в конце марта. Певица выпустила клип на песню "Chihiro", в котором снялся актер. После этого знаменитостей регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как артисты вместе покинули премию и поехали в направлении дома поп-исполнительницы.