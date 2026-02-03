У известной телеведущей похитили мать

84-летняя Нэнси Гатри, мать известной американской телеведущей Саванны Гатри, пропала без вести. Как сообщает Reuters, в полиции заявили, что приоритетной версией является похищение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас мы на сто процентов верим, что она не могла сама уйти из дома. Я считаю, что ее похитили. Она не ушла самостоятельно и по своей воле", - заявил шериф Крис Нанос.

Отмечается, что мать ведущей в последний раз видели в субботу, 31 января, когда ее навещали дети. В воскресенье стало известно о ее пропаже. Известно, что Гатри испытывает трудности с передвижением и не могла покинуть дом без посторонней помощи.

Шериф также заверил, что у пожилой женщины нет деменции и она ясно соображает. При этом он указал, что матери ведущей нужно принимать лекарства. "Ее семья нуждается в ней", - подчеркнул Нанос.