В Стамбуле задержали звезду сериала «Зимородок»

Звезда турецкого сериала "Зимородок" Алейна Бозок попала под арест в Стамбуле. Полиция подозревает ее в употреблении или приобретении наркотиков - это часть крупной операции против подпольной сети. В рамках расследования задержали 17 человек, включая посредников в проституции. Об этом сообщила прокуратура Стамбула, передает Day.Az.

По данным местных СМИ, среди фигурантов - 28-летняя актриса Алейна Бозок, известная ролью в "Зимородке" (Yalı Çapkını). Сериал бьет рекорды на Netflix: миллионы зрителей следят за драмой богатой семьи и запретной любви.

Бозок - восходящая звезда Турции. Родилась в 1998 году в Стамбуле, дебютировала в сериалах вроде "Пансион Ходжа". Прорыв случился в 2022-м с "Зимородком", где она играет Сейран - девушку из бедной семьи, вынужденную выйти замуж за мафиози. Сериал собрал 2,5 млрд просмотров на YouTube, а Алейна стала иконой стиля и феминизма в турецком шоу-бизе. До скандала ее карьера шла в гору: новые контракты, реклама, фанаты по всему миру.

Напомним, до этого Бурака Дениза и других звёзд сериалов арестовали за наркотики в Стамбуле.