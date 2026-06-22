Apple назвала 20 самых популярных артистов за все время существования Apple Music

Apple Music опубликовал рейтинг из 20 самых популярных артистов за всю историю сервиса. Лидером списка стал канадский рэпер Drake, за которым следуют Taylor Swift, Future, YoungBoy Never Broke Again и Bad Bunny. Об этом сообщает издание AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую десятку также вошли The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West, Post Malone и Travis Scott. Во второй половине рейтинга расположились Ariana Grande, Chris Brown, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna, Rod Wave, Ed Sheeran, Justin Bieber и Eminem.

Рейтинг был опубликован спустя год после того, как Apple Music представил список из 500 самых популярных песен в честь десятилетия сервиса. Apple Music запустился 30 июня 2015 года и в этом году отметил 11 лет работы.

Список самых популярных исполнителей был распространен через сервис Chart Data в социальных сетях и получил подтверждение со стороны официального аккаунта Apple Music. При этом сам рейтинг пока не размещен в приложении Apple Music.