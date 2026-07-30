Нигяр Джамал перенесла срочную операцию - ФОТО

Певица Нигяр Джамал сообщила, что из-за произошедшего несчастного случая ей потребовалась срочная операция.

Как передает Day.Az, артистка рассказала об этом в Instagram, отметив, что получила травму дома и сейчас проходит восстановление.

Нигяр Джамал подчеркнула, что ее состояние находится под контролем. Она поблагодарила сотрудников скорой медицинской помощи, оперативно оказавших ей помощь, врачей, проводивших операцию, и весь медицинский персонал.

Из-за проблем со здоровьем певица также сообщила о переносе концерта, запланированного на 31 июля. По ее словам, новая дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время.

Исполнительница добавила, что до завершения реабилитации не сможет принять участие и в других запланированных мероприятиях. В завершение она призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать осторожность.