https://news.day.az/showbiz/1850992.html Нигяр Джамал перенесла срочную операцию - ФОТО Певица Нигяр Джамал сообщила, что из-за произошедшего несчастного случая ей потребовалась срочная операция. Как передает Day.Az, артистка рассказала об этом в Instagram, отметив, что получила травму дома и сейчас проходит восстановление. Нигяр Джамал подчеркнула, что ее состояние находится под контролем.

Нигяр Джамал перенесла срочную операцию - ФОТО

Шоу-бизнес, 30 июля 2026 10:42 (UTC +04:00) 2 975
Нигяр Джамал перенесла срочную операцию

Певица Нигяр Джамал сообщила, что из-за произошедшего несчастного случая ей потребовалась срочная операция.

Как передает Day.Az, артистка рассказала об этом в Instagram, отметив, что получила травму дома и сейчас проходит восстановление.

Нигяр Джамал подчеркнула, что ее состояние находится под контролем. Она поблагодарила сотрудников скорой медицинской помощи, оперативно оказавших ей помощь, врачей, проводивших операцию, и весь медицинский персонал.

Из-за проблем со здоровьем певица также сообщила о переносе концерта, запланированного на 31 июля. По ее словам, новая дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время.

Исполнительница добавила, что до завершения реабилитации не сможет принять участие и в других запланированных мероприятиях. В завершение она призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать осторожность.

  • Нигяр Джамал перенесла срочную операцию
  • Нигяр Джамал перенесла срочную операцию
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