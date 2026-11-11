Звезду «Властелина колец» по ночам преследует Голлум

Актер и режиссер Энди Серкис пожаловался, что спустя более 20 лет после начала работы над ролью Голлума в фильме "Властелин колец" этот персонаж продолжает преследовать его по ночам. 62-летнюю звезду экрана цитирует Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серкис снова вернется к образу Голлума в предстоящем фильме "Властелин колец: Охота на Голлума", где он также выступит в качестве режиссера. Артист признался, что "жил с Голлумом очень долго, из-за чего порой теряет грань между сном и реальностью.

"Меня мучают кошмары. Мой разум довольно активен, и было полным безумием снова вернуться к персонажу, которого я сыграл 26 лет назад", - делится он.

По словам Серкиса, он ведет внутренние споры с персонажем во сне.

"Я руковожу тобой как режиссер, Голлум? Или ты мной? Мы спорим?" - рассказывает актер и режиссер.

Сюжет новой картины сосредоточится на поисках Голлума Арагорном. Хронологически события развернутся между "Хоббитом" и трилогией "Властелин колец". Американская премьера картины запланирована на конец 2027 года. Ожидается, что к своим ролям в проекте также вернутся Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Элайджа Вуд (Фродо).