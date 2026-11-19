Голливудская актриса Дакота Джонсон в "голом" платье сходила на свидание с рэпером Machine Gun Kelly.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дакоту Джонсон и Machine Gun Kelly подловили в Западном Голливуде. Рэпер поддержал актрису на мероприятии, организованном в рамках продвижения фильма "Эффект плоти" с ее участием. Позже влюбленные отправились на ужин в ресторан в отеле Sunset Tower. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье, укороченную шубу в тон, босоножки с цветком на каблуках и клатч в заклепках. Machine Gun Kelly надел белую футболку, синие джинсы, красную клетчатую рубашку, шапку и ботинки.