https://news.day.az/showbiz/1876001.html Муж Милы Кунис стал долларовым миллиардером Муж Милы Кунис, актер Эштон Кутчер стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает News Week, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Эштон Кутчер через свой венчурный фонд Sound Ventures инвестировал в компанию Anthropic $435 млн за 0,5% ее акций.
Муж Милы Кунис стал долларовым миллиардером
Муж Милы Кунис, актер Эштон Кутчер стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает News Week, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эштон Кутчер через свой венчурный фонд Sound Ventures инвестировал в компанию Anthropic $435 млн за 0,5% ее акций. Сегодня Anthropic, которой принадлежит популярный ИИ-ассистент Claude, вышла на биржу, сделав актера миллиардером. Его доля оценивается в $7 миллиардов из общей оценки всей компании в $1,4 триллиона.
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