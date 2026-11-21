Муж Милы Кунис, актер Эштон Кутчер стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает News Week, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эштон Кутчер через свой венчурный фонд Sound Ventures инвестировал в компанию Anthropic $435 млн за 0,5% ее акций. Сегодня Anthropic, которой принадлежит популярный ИИ-ассистент Claude, вышла на биржу, сделав актера миллиардером. Его доля оценивается в $7 миллиардов из общей оценки всей компании в $1,4 триллиона.