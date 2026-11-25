Режиссер Лука Гуаданьино сообщил, что больше не работает над новой экранизацией книги "Американский психопат". Его слова передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценаристом проекта выступил Скотт З. Бернз, который ранее работал над сериалом "Блудливая Калифорния" и фильмом "Ультиматум Борна". Новый "Американский психопат" будет адаптацией романа Брета Истона Эллиса 1991 года.

Гуаданьино высоко оценил сценарий Бернза, назвав его фантастическим. Однако уточнил, что больше не причастен к проекту. Режиссер не раскрыл причину ухода.

В фильмографии Луки Гуаданьино более 30 проектов. Он снял такие картины, как "Назови меня своим именем", "Суспирия", "Претенденты", "Мелисса: интимный дневник", а также "Искусственный интеллект" с Юрой Борисовым в главной роли.

В центре сюжета фильма Artificial ("Искусственный интеллект") Луки Гуаданьино - события в компании OpenAI в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, но уже через несколько дней восстановил его в должности. Гарфилд предстанет на экране в роли Альтмана, а Борисов - в роли сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера.