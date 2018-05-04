В Баку пройдет парусная регата

В Баку в субботу, 5 мая, пройдет регата парусных яхт (Baku Sailing Regatta-2018), посвященная 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом говорится в сообщении Федерации парусного спорта Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Регата организуется совместно ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и Федерацией парусного спорта Азербайджана.

В регате примут участие 40 яхтсменов.

Победителей определят местные и международные судьи, занявшие I, II и III места будут награждены.

Во время проведения регаты в Национальном Приморском парке будут организованы различные развлекательные программы, игры и викторины, а также выставка на открытом воздухе, где жители и гости столицы ознакомятся с интересными экспонатами по морской тематике.

Планируется, что на протяжении всей регаты будет проходить демонстрация яхт.

Регата будет проводиться с 11:00 до 18:00.

Отметим, что в этом году ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" отмечает 160-летний юбилей, в рамках которого предусматривается проведение ряда проектов, первым из которых является эта регата, посвященная 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

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