Учащиеся Джоджуг Марджанлы: Хотим принять участие в проекте "1 день в UNEC"

Преподаватели и студенты Загатальского филиала UNEC посетили село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана, сообщает вуз во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала делегация UNEC посетила памятник, воздвигнутый "Памяти шехидов апрельских боев" в городе Горадизе, выразив почтение светлой памяти шехидов.

Коллектив филиала встретился с учителями и учащимися полной средней школы имени шехида Новруза Асланова. Декан факультета "Экономики", доцент Хагигат Гадимова дала подробную информацию учащимся о UNEC, рассказала им о проекте "1 день в UNEC". Отметила, что в рамках проекта учащиеся получают право стать студентом на один день UNEC, что дает возможность им поближе познакомиться с университетом.

Встретившие с интересом проект учащиеся средней школы села Джоджуг Марджанлы выразили желание принять участие в проекте "1 день в UNEC".

Коллектив филиала, пожелав учащимся успехов в учебе, в качестве подарка преподнес им книги.

Затем преподаватели и студенты поднялись на высоту Лелетепе, встретились с офицерами и солдатами N-ской военной части. В рамках визита коллектив посетил аналог Шушинской мечети.

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