«Аль-Джазира» о строительном буме в освобожденном селе Джоджуг Марджанлы

В азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы, освобожденном от армянской оккупации, в разгаре строительный бум. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Аль-Джазира", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Весь прошлый год рядом со школами, спортивными комплексами и недавно построенными мечетями появлялись и продолжают появляться новые дома", - говорится в статье.

По словам автора, местоположение деревни делает её восстановление особенно важным.

Деревня граничит с нейтральной территорией, отделяющей азербайджанскую армию от земель, оккупированных Арменией и ранее не населённых из-за конфликта, говорится в статье.

Поскольку армянские позиции находятся всего в нескольких километрах от деревни, восстановительные работы видны армянским войскам, дислоцированным там, пишет автор.

"Конечно, они [армяне] могут видеть нас и, разумеется, завидуют", - сказал Али Алиев, глава соседнего Физулинского района.

Он добавил, что инвестиции в регион привлекаются ради населения.

Автор статьи напомнил, что в настоящее время 20 процентов территории Азербайджана оккупированы армянами.

"Азербайджанцы познали всю тяжесть гибели людей и потери земель, среди которых не только Нагорный Карабах, но и большая часть семи прилегающих районов", - говорится в статье.

Автор напомнил, что азербайджанские войска полностью освободили Джоджуг Марджанли после столкновений в апреле 2016 года.

"Столкновения были самыми серьёзными с момента установления режима прекращения огня в 1994 году. Хотя территориальные завоевания азербайджанцев были небольшими по сравнению с территорией, всё ещё контролируемой армянами, они имели большое символическое и психологическое значение для многих вынужденных переселенцев. Впервые за более чем два десятилетия небольшое число азербайджанцев смогли вернуться на территорию, когда-то контролируемую армянам, и впервые с 1994 года была изменена линия соприкосновения войск", - говорится в статье.

Автор также отметил, что столкновения часто оказываются смертельными и приводят к жертвам с обеих сторон.

Маленькая азербайджанская девочка и ее бабушка были убиты, когда в июле 2017 года армянские войска обстреляли близлежащую деревню Алханлы, добавил автор.

"Существует убеждение, что в отличие от начала 1990-х годов у азербайджанцев есть преимущество в военной силе над армянской стороной. Нефтегазовые ресурсы позволили стране приобрести у США, России, Турции и Израиля наиболее современные вооружения", - говорится в статье.

В статье также отмечается, что "военка" является не единственной отраслью, ощутившей экономический бум в Азербайджане, в результате которого ВВП страны вырос с 8,7 миллиарда долларов в 2004 году до 75 миллиардов долларов в 2014 году.

"Правительство потратило значительные средства на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев, в том числе на строительство новых жилых массивов. Согласно официальной статистике, в новые жилые кварталы было переселено 350 тысяч из 1,2 миллиона вынужденных переселенцев и беженцев", - заключил автор статьи.

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