В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы расширят телекоммуникационную инфраструктуру - ФОТО

Телекоммуникационная инфраструктура села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района будет расширена. Об этом сообщили Trend в ООО Aztelekom, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, работы по расширению будут проводиться, по мере того как будут построены новые дома.

"Мы развиваем сеть в зависимости от количества абонентов. Телекоммуникационная инфраструктура села строилась из расчета на перспективу дальнейшего расширения, и для нас не составляет особого труда масштабировать ее. Дело остается за прокладкой распределительной сети, что осуществляется на основе плана", - сказали в ООО.

Изначально планировался охват услугами связи 50 домов, затем, по словам источника, это число было увеличено дополнительно еще на 100 домов.

"Соответственно, по мере того как будут строиться новые дома, мы будем увеличивать монтажную емкость АТС. Важно то, что мы проложили до села кабель достаточной мощности, что в перспективе позволит нам покрыть потребности в телекоммуникационных услугах не только села Джоджуг Марджанлы, но и других сел, по мере того как они будут освобождаться от оккупации", - сказали в ООО.

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