В Азербайджане в связи с обрушением моста в Гекчайском районе задержаны 7 человек

В Азербайджане в связи с обрушением моста в Гекчайском районе задержаны семь человек.

Об этом в четверг говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД, МЧС и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.