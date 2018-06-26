В Сабирабаде автомобиль сбил ребенка

26 июня 2018 09:39

В Сабирабадском районе произошло ДТП с пешеходм.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, легковой автомобиль сбил Ибрагимли Мухаммеда Зия оглы 2011 г.р. в селе Гарагач.

Ребенок был доставлен в Ширванскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи он был отправлен на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование. 

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