В Сабирабаде автомобиль сбил ребенка
26 июня 2018 09:39 113
В Сабирабадском районе произошло ДТП с пешеходм.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, легковой автомобиль сбил Ибрагимли Мухаммеда Зия оглы 2011 г.р. в селе Гарагач.
Ребенок был доставлен в Ширванскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи он был отправлен на амбулаторное лечение.
По факту ведется расследование.
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