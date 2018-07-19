Иорданский принц посетил Джоджуг Марджанлы - ФОТО

19 июля 2018 12:28

Принц Иордании посетил село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня председатель Национального комитета Иордании по разминированию и реабилитации, принц Мирад бин Раад аль-Хусейн в сопровождении представителей Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и ANAMA посетил Джоджуг Марджанлы. Его встретили главы ИВ Джабраильского и Физулинского районов.

Гость побеседовал с жителями села Джоджуг Марджанлы, ознакомился с сельской школой, а также встретился с ахундом мечети. Он побывал в гостях у жителя села Огтая Газиева.

Мирад бин Раад аль-Хусейн сказал, что строительные работы в Джоджуг Марджанлы проведены на высоком уровне: "Благодаря государству в селе создана прекрасная инфраструктура". 

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