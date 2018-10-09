Введен в эксплуатацию еще один азербайджанский танкер после капремонта - ФОТО
Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Об этом говорится во вторник в сообщении ЗАО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе "Зых" были очищены и окрашены подводные и надводные части, главная палуба и переходный мостик танкера. Были также отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насосы судна.
Осуществлена настройка систем управления плавучего транспортного средства. В машинном отделении и на главной палубе выполнен ремонт систем трубопроводов с заменой неисправных деталей, а также осуществлены электромонтажные работы.
Наряду с этим, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.
По завершению ремонта танкер успешно прошел морские испытания и был введен в эксплуатацию.
Длина танкера "Джаббар Гашимов" составляет 150 метров, ширина - 17,3 метра, грузоподъемность - 12 тысяч тонн.
Напомним, что танкерный флот ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" занимает лидирующие позиции в Каспийском бассейне. Особое внимание уделено оснащению флота новыми судами для поддержания удельного веса Пароходства в сфере грузоперевозок.
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