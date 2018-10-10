В Азербайджане такие автомобили будут отправлять на штрафстоянки

В случае, если лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное ст. 346.1 (нарушение правил парковки) и 346.2 (стоянка или остановка других транспортных средств на площадках стоянки транспорта общего пользования или поблизости, на расстоянии менее 15 метров от дорожных знаков 5.12, 5.13) Кодекса об административных проступках, не будет находиться рядом с транспортным средством, и если транспортное средство будет мешать движению дорожному движению и движению пешеходов на административной территории Баку, а также в случаях, предусмотренных ст.346-1.5 (оставление транспортного средства в месте парковки свыше 24 часов) этого Кодекса, транспортные средства будут доставлены на охраняемые штрафные площадки Бакинского транспортного агентства (БТА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее изменение внесено в Образцовое положение о стоянках и гаражах транспортных средств.

Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Охраняемые штрафные стоянки организуются Бакинским транспортным агентством.

Плата за обслуживание на этих стоянках установлена согласно п.6.7 Устава Бакинского транспортного агентства, утвержденного указом Президента Азербайджана №1902 от 2 апреля 2018 года.

Транспортное средство, доставленное на охраняемую штрафную стоянку БТА, возвращается владельцу в случаях, предусмотренных ст. 97.2 (после представления надлежащих документов об устранении причины задержания транспортного средства или о наложении административного взыскания за проступок, внесения платы за доставку транспортного средства на стоянку и его содержание там) Кодекса об административных проступках.

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