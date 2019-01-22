В Баку появится центр пересадки транспорта

Центр пересадки транспорта "Кероглу" в Баку будет введен в эксплуатацию во второй половине этого года.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, новый центр пересадки транспорта будет первым в Баку.

"В этом центре будут созданы медпункт, библиотека, комната матери и ребенка. Кроме того, здесь появятся места для медицинского обследования водителей, места для их отдыха. Водитель, который сдал свое дежурство, будет проходить медобследование и отдыхать до следующего дежурства", - отметил Керимли.

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