Более семидесяти лет назад с конвейера сошли первые серийные седаны ГАЗ-21 "Волга". Житель Азербайджана стал хозяином одного из таких авто, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Житель Шамкирского района 57-летний Эльбяйи Халилов по сей день ездит на легендарном автомобиле ГАЗ-21 "Волга". Хозяин авто водит раритетный автомобиль с малых лет: еще в 1959 году отец Эльбяйи впервые приехал на этой машине во двор своего дома.

Как рассказал Халилов, после смерти отца машина долгое время стояла в гараже, и только несколько лет назад он решил обновить ее. Теперь Халилов не представляет себя за рулем другого автомобиля.

"На обновление легендарной машины ушло порядка десяти тысяч манатов. Я поменял кузов, а большинство запчастей хранилось дома. Больше потратился на покраску машины", - рассказал владелец.

Несмотря на то, что автомобилю сегодня почти 60 лет, он не проехал и ста тысяч километров. Два месяца назад Халилову предлагали за авто 45 тысяч манатов, но свою ласточку он не продаст, ведь это память об отце.