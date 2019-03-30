Жест имениннице от новоиспеченного ректора БГУ - ВИДЕО
30 марта 2019 13:35 509
Новоиспеченный ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев привлек внимание общественности своим жестом в отношении студентки образовательного учреждения, передает Day.Az.
На видео, распространенном в социальной сети, запечатлено как Э.Бабаев поздравляет студентку-именинницу. Ректор дарит шоколад и целует именинницу в лоб.
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