Новоиспеченный ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев привлек внимание общественности своим жестом в отношении студентки образовательного учреждения, передает Day.Az.

На видео, распространенном в социальной сети, запечатлено как Э.Бабаев поздравляет студентку-именинницу. Ректор дарит шоколад и целует именинницу в лоб.

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