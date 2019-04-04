Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в режиме онлайн посредством портала otk.az провел бесплатные выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов средней школы села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены начались в 11 часов и длились 3 часа.

По завершении экзамена учащимся была предоставлена возможность, получив экзаменационные результаты, вновь просмотреть задания, проанализировать их, ознакомиться с критериями оценки заданий открытого типа.

Также для более эффективной подготовки к выпускным экзаменам учащихся 9, 11 классов ГЭЦ передал в дар библиотеке школы специальные выпуски журнала "Абитуриент", подготовленные на основе новых учебных программ по общему и полному среднему образованию.