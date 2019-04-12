Сегодня ночью и до воскресного вечера будет ограничено движение автотранспорта по улице Хуршидбану Натаван в поселке Баладажары в Бинагадинском районе Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение связано с проводимыми ремонтно-строительными работами.

Въезд на эту улицу будет направлен через улицу Яхьи Гусейнова и Рашида Исмайлова.

Во избежание заторов на этой территории просьба к водителям других автотранспортных средств воспользоваться альтернативными дорогами, кроме граждан, проживающих на этой территории.