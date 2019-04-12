В Баку перекроют эту дорогу - ФОТО
12 апреля 2019 12:17 387
Сегодня ночью и до воскресного вечера будет ограничено движение автотранспорта по улице Хуршидбану Натаван в поселке Баладажары в Бинагадинском районе Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Ограничение связано с проводимыми ремонтно-строительными работами.
Въезд на эту улицу будет направлен через улицу Яхьи Гусейнова и Рашида Исмайлова.
Во избежание заторов на этой территории просьба к водителям других автотранспортных средств воспользоваться альтернативными дорогами, кроме граждан, проживающих на этой территории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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