В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 28 мая - Дню Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на вуз.

Открывая мероприятие, ректор Эльчин Бабаев рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики, о ее достижениях за короткий период существования, реализации ряда серьезных мероприятий в процессе государственного строительства, создании в 1919 году БГУ, играющего роль центра науки, образования и культуры азербайджанского народа. Эльчин Бабаев, проинформировав о пути развития, пройденного страной в период независимости, рассказал об исторических заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнул успешное продолжение политики великого лидера Президентом Ильхамом Алиевым. Оратор также отметил быстрое и динамичное развитие экономики Азербайджана, его признание страной, проводящей независимую внешнюю политику, всестороннюю стратегию развития республики и результаты стратегии.

На мероприятии также выступили заведующие кафедрами вуза - член-корреспондент НАНА, депутат парламента Бахтияр Алиев и профессор Анар Искендеров.

Мероприятие завершилось художественной частью в исполнении студентов БГУ.