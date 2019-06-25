https://news.day.az/society/1132218.html В Баку проходит церемония прощания с Ширмамедом Гусейновым - ФОТО
В Баку проходит церемония прощания с Ширмамедом Гусейновым - ФОТО
В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит церемония прощания с видным азербайджанский ученым, профессором кафедры по методам идеологической работы и истории печати, одним из выдающихся представителей азербайджанской журналистики Ширмамедом Гусейновым, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В церемонии участвуют коллектив БГУ, представители государства и правительства.
Ширмамед Гусейнов будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.
Напомним, что Ширмамед Гусейнов скончался 24 июня 2019 года на 95-м году жизни.
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