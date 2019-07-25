https://news.day.az/society/1141289.html Минэкологии начало проверки на бакинском НПЗ - ФОТО
Минэкологии начало проверки на бакинском НПЗ - ФОТО
Накануне в 19:20 в факельной системе бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) наблюдался сильный выброс дыма. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Группа специалистов Национального мониторингового департамента минэкологии провела мониторинги на заводе и вокруг него.
Было установлено, что сильный выброс дыма произошел в результате технической неисправности на одном из эксплуатационных участков завода. Продолжается расследование создавшейся ситуации. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре