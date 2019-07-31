https://news.day.az/society/1143218.html Цепная авария в Хырдалане, есть пострадаший
Цепная авария в Хырдалане, есть пострадаший
Вблизи жилого комплекса AAAF в Хырдалане произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, столкнулись три автомобиля.
Во время столкновения двух автомобилей "Opel" и одного ВАЗ 2104 получил легкие телесные повреждения водитель ВАЗа.
В настоящее время на дороге образовалась пробка.
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