Вблизи жилого комплекса AAAF в Хырдалане произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, столкнулись три автомобиля.

Во время столкновения двух автомобилей "Opel" и одного ВАЗ 2104 получил легкие телесные повреждения водитель ВАЗа.

В настоящее время на дороге образовалась пробка.

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