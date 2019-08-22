В Азербайджане начался процесс регистрации поступивших в учреждения профессионального образования.

Как сообщили Trend в министерстве образования, этот процесс продлится до 27 августа, передает Day.Az.

Лица, успешно прошедшие отбор по специальности, в течение этого времени должны представить оригинал документа об образовании, медицинскую справку, копию удостоверения личности, четыре фотографии размером 3х4 см, военный билет (военнообязанные).

Отметим, что в учреждения профессионального образования приняты 8 808 человек.

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